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Жители Тюмени требуют ввести режим ЧС

Жители Тюмени требуют ввести режим ЧС

Жители Тюмени обратились к президенту России Владимиру Путину, руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой, генеральному прокурору Александру Буцману и губернатору Тюменской области Александру Моору с требованием принять срочные меры по обеспечению города качественной питьевой водой.

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