НАТО призвали готовиться к затяжной войне с Россией

CSIS: НАТО следует готовиться к сценарию затяжной войны с Россией Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) призвали НАТО готовиться к сценарию затяжной войны с Россией.
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