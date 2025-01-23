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Telegram покинет Россию – назвали точную дату: что ожидать пользователям мессенджера

Telegram покинет Россию – назвали точную дату: что ожидать пользователям мессенджера

Telegram покинет Россию – назвали точную дату: что ожидать пользователям мессенджера Ольга БезродняяМногократные запреты широко используемого Telegram снова становятся актуальной проблемой для пользователей.

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