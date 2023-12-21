Шумер заявил, что сенат США каникулах продолжит согласование помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер заявил, что сенат не намерен до наступления нового года проводить никаких голосований, но будет продолжать консультации о дополнительных финансовых ассигнованиях, в том числе и Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии