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Царьград

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The Lancet: ИИ, ядерная война и лекарства могут уничтожить человечество к 2100 году

The Lancet: ИИ, ядерная война и лекарства могут уничтожить человечество к 2100 году

The Lancet назвал 17 угроз, которые могут уничтожить человечество к 2010 году. Среди них – ИИ, ядерная война и лекарства.

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