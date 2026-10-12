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Регионы России

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Скончался актёр Ар Джей Митт из сериала «Во все тяжкие»

Скончался актёр Ар Джей Митт из сериала «Во все тяжкие»

Ар Джей Митт, известный по роли Уолтера «Флинна» Уайта-младшего в сериале AMC «Во все тяжкие», умер 12 октября в Техасе в возрасте 34 лет.

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