⚡️Сдаются склады по адресу: г. Новоаннинский, ул. Крестьянская, 231. Маниту погрузчик, 80 тонн весы на территории.
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⚡️Сдаются склады по адресу: г. Новоаннинский, ул. Крестьянская, 231. Маниту погрузчик, 80 тонн весы на территории.
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