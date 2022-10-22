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Волкановски сообщил, что у кого-то из пары Махачев – Оливейра возникли проблемы на финальном этапе весогонки

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски сообщил, что одного из участников титульного боя Ислам Махачев – Чарльз Оливейра возникли проблемы на финальном этапе весогонки.

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