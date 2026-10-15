Владимир Зеленский подыгрывает демократам в надежде на их победу.Владимир Зеленский, рассчитывая на победу демократов, подыгрывает им, сообщил Telegram-канал "Дневник разведчика".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Физиогномист раск...
- НН Блогерша Виктория...
- НН Похоронщики выбро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым