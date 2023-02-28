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«Если эта шушера вернётся - я уйду!»: Маргарита Симоньян покинет нас, если в телевизоре снова появится «коллективный Галкин» (видео). «Шушера» вернётся - Маргарита уйдёт?

«Если эта шушера вернётся - я уйду!»: Маргарита Симоньян покинет нас, если в телевизоре снова появится «коллективный Галкин» (видео). «Шушера» вернётся - Маргарита уйдёт?

После того, как миллиарды фанатов Маргариты Симоньян выслушали от этой великой женщины страшную и фатальную новость о том, что «мы все умрём», впали в ступор и теперь слегка успокоились, пришла новая беда, которую пережить смогут далеко не все.

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