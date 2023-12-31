Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Галина Друзина
    Я согласна, высылать таких зверей вместе с семьями, лишать гражданства и запрет в"езжать в Россию  навсегда. А  минто...Схватил русскую з...
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В Германии предупредили Киев о последствиях российского удара: "Лишь затравка"

В Германии предупредили Киев о последствиях российского удара: "Лишь затравка"

Welt: российские удары показали, что ждет Украину в следующем году.Военный эксперт Карло Масала прокомментировал в эфире немецкого канала Welt нанесение Россией ракетных ударов по военным объектам Украины.

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