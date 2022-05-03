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Рамзан Кадыров считает необходимым провести второй этап спецоперации по всей Украине

Рамзан Кадыров считает необходимым провести второй этап спецоперации по всей Украине

3 мая Рамзан Кадыров, который является главой Чечни, заявил о необходимости провести второй этап военной спецоперации на украинской территории в ближайшее время.

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