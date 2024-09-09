В Калининградской области на выборах губернатора победил Беспрозванных

Более 76% голосов набрал по предварительным итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах губернатора Калининградской области врио губернатора Алексей Беспрозванных, сообщает 9 сентября пресс-служба областной избирательной комиссии.
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