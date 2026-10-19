The debate over new oil and gas fields usually ends in a familiar deadlock. Industry argues that production will still be needed for decades, supports jobs and reduces dependence on imports.
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