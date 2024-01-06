06.01.2024 новости

Учителей лишить возможности работать в школах и других образовательных учреждениях, а на месте родителей получил бы этих шакалов так что сами бы убрались из России

Георгий Корнев

Как всегда нужен стрелочник. учитель тоже человек со своими слабостями. могла на неё наехать "диаспора", в том числе и с личными угрозами, что бы в дальнейшем, такие инциденты замалчивались? Могла. Районо могло на учителя давить? Могло. Так что проблема глубже в чиновниках.