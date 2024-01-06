БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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06.01.2024 новости

06.01.2024 новости

Десятки регионов РФ готовы оказать помощь оказавшимся под обстрелами ВСУ белгородцам Неонацистский киевский режим, не в силах справиться с ситуацией на фронте в свою пользу, вымещает злобу на мирных жителях России.

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Комментарии
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Вадим Карепов
Учителей лишить возможности работать в школах и других образовательных учреждениях, а на месте родителей получил бы этих шакалов так что сами бы убрались из России
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1 час.
Георгий Корнев
Как всегда нужен стрелочник. учитель тоже человек со своими слабостями. могла на неё наехать &quot;диаспора&quot;, в том числе и с личными угрозами, что бы в дальнейшем, такие инциденты замалчивались? Могла. Районо могло на учителя давить? Могло. Так что проблема глубже  в чиновниках.
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11 мин.
Георгий Корнев
Что то Александра, защитника мигрантов не видно.
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10 мин.

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