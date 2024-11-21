Условия меняются: как и где искать работу в 2025 году

Эксперты спрогнозировали, что будет происходить на рынке труда. 123RF/legion-media.ru О ключевых аспектах, которые соискателям следует учесть при поиске работы в 2025 года, рассказали директор по персоналу и HR-tech группы компаний ERSTA Инна Шиляева и Александра Амброжий.