Орбан заявил, что в конфликте на Украине наступил самый темный час

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир переживает тревожное время из-за конфликта на Украине, но сохраняет надежду на его урегулирование благодаря предстоящему вступлению в должность президента США Дональда Трампа.
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