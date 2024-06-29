Безопасность на выпускных вечерах в РФ обеспечили 43 тысячи правоохранителей

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Безопасность и правопорядок на выпускных вечерах в РФ обеспечили более 43 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.
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