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Защита экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова подала заявление о госизмене

Защита экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова подала заявление о госизмене

Адвокат генерала Сергей Буйновский считает, что внутри русской армии есть люди, которые сливали информацию о его подзащитном сотрудникам СБУ.

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