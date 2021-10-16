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Детский омбудсмен Татарстана предложила прикрепить к каждой школе инспектора полиции

Детский омбудсмен Татарстана предложила прикрепить к каждой школе инспектора полиции

К каждой школе в России следует прикрепить полицейского с педагогическим образованием. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

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