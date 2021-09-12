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"Гаванский синдром"

"Гаванский синдром"

Гордон Корера, Корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Природу "гаванского синдрома", загадочной болезни, поражавшей американских дипломатов и агентов, пытаются понять очень многие - врачи, ученые, разведчики и правительственные чиновники.

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Борис Митрохин
Ну и бред! А так много умных слов...

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