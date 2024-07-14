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Троих мужчин на лодке спасли в Жетысу

Троих мужчин на лодке спасли в Жетысу

Мужчины не смогли вернуться на берег самостоятельно, передает inAlmaty.kz со ссылкой на МЧС РК. Сообщается, что в селе Акши сотрудниками МЧС в 12 километрах от побережья озера Алаколь, спасены и доставлены на берег трое мужчин, которые из-за неисправного двигателя плавсредства не смогли вернутся обратно.

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