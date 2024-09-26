Новые пенсионные удостоверения начали выдавать жителям Новосибирска

Новые пенсионные удостоверения получают в эти дни жители Новосибирской области. Свидетельство пенсионера нового образца внешне похоже на банковскую карту с фотографией, указанием страхового номера, вида пенсии и срока, на который она установлена.
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