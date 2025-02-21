Есть ли шанс у «Посейдона»?

Изображение wallpapers.99px.ru/Alex2015 Одним из наиболее спорных и критикуемых образцов российских стратегических вооружений стал комплекс 2М39, он же автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Посейдон», он же «Статус-6», впервые упомянутый президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию ещё в 2018 году, хотя первые кадры из презентации указанного оружия «случайно» засветились на телевидении ещё в 2015 году на совещании Владимира Путина с Минобороны России.