Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Вильярреал» начнется в 23:00. Текстовый онлайн будет

«Ювентус» принимает «Вильярреал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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