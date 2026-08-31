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Фицо: нацизм так и не удалось искоренить из сознания людей

Фицо: нацизм так и не удалось искоренить из сознания людей

Нацизм, побежденный в ходе Второй мировой войны, так и был искоренен из сознания людей, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 29 августа во время общенационального празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания в Банской-Бистрице, сообщает пресс-служба словацкого правительства.

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