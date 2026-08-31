Фицо: нацизм так и не удалось искоренить из сознания людей

Нацизм, побежденный в ходе Второй мировой войны, так и был искоренен из сознания людей, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 29 августа во время общенационального празднования 82-й годовщины Словацкого национального восстания в Банской-Бистрице, сообщает пресс-служба словацкого правительства.