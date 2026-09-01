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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» отдаст Юссуфа Фофана «Лиону» в аренду за 2 млн евро с правом выкупа за 12 млн

Полузащитник « Милана » Юссуф Фофана присоединится к « Лиону ».  Клубы достигли договоренности о переходе 27-летнего футболиста на правах платной аренды.

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