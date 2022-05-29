Соцпартия Молдавии призвала оппозицию объединиться против действующей власти

globallookpress.com/Geraint Nicholas/Keystone Press Agency Вице-председатель молдавского парламента и исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча призвал оппозиционные силы страны совместными усилиями добиться отставки нынешней власти.
globallookpress.com/Geraint Nicholas/Keystone Press Agency Вице-председатель молдавского парламента и исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча призвал оппозиционные силы страны совместными усилиями добиться отставки нынешней власти.
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