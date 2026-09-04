Ямальцев зовут в «Блогеры благоустройства 2.0»

Жители Ямала могут создать фотографии, видеосюжет или тематический блог, посвященный обновлению дворов или общественных территорий округа и стать победителями конкурса «Блогеры благоустройства 2.
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