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«Народный фронт» организовал экскурсию в «Москва-Сити» для дочери бойца СВО

«Народный фронт» организовал экскурсию в «Москва-Сити» для дочери бойца СВО

«Народный фронт» помог дочке бойца специальной военной операции (СВО), организовал для нее экскурсию в «Москва-Сити» и подарил различные подарки после того, как ее мама Ольга Борисовна обратилась в call-центр прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

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