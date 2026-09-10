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Особняк в США, бизнес и связь с Крутым: как сложилась жизнь Димаша Кудайбергена после отъезда из России

Особняк в США, бизнес и связь с Крутым: как сложилась жизнь Димаша Кудайбергена после отъезда из России

После событий февраля 2022 года казахстанский певец Димаш Кудайберген полностью свернул концертную деятельность в России и Белоруссии.

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