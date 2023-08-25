Производители призвали торговые сети быстрее менять ценники из-за курса рубля

Производители обратились к Межотраслевому экспертному совету по развитию потребительского рынка (МЭС), объединяющему производителей, поставщиков и торговые сети, с просьбой быстрее проводить смену ценников на продукцию из-за падения курса рубля.
Производители обратились к Межотраслевому экспертному совету по развитию потребительского рынка (МЭС), объединяющему производителей, поставщиков и торговые сети, с просьбой быстрее проводить смену ценников на продукцию из-за падения курса рубля.
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