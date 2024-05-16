Будут ли водителей лишать прав за прием лекарств, которые вошли в список запрещенных?

Минздрав составил перечень лекарств, при приеме которых запрещено садиться за руль. Можно ли теперь лишиться прав за их употребление? Минздрав России включил в список более 200 лекарств, после приема которых садиться за руль запрещено или не рекомендуется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии