«И буду продолжать». Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

Некоторые граждане абсолютно утратили связь с реальностью и занимаются на профессиональной основе тем, что покрывают преступников и до глубины души презирают российское законодательство, даже если называют себя словом «правозащитник».
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