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Позитив для оптимистов

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  • Владимир Аверков
    я бы не пускал НИКОГО....все,кто хотел-уже переехали...пусть живут на ридной неньке....через годик-полтора надо будет...Что с ними со все...
  • Горыныч
    что эта сука будет продолжать свои преступные действия, практически отпустил преступницу на волю. Судью лишить мантии...«И буду продолжат...
  • Горыныч
    Суд, зная«И буду продолжат...

«И буду продолжать». Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

«И буду продолжать». Либералка прописала у себя в квартире 11 тысяч мигрантов

Некоторые граждане абсолютно утратили связь с реальностью и занимаются на профессиональной основе тем, что покрывают преступников и до глубины души презирают российское законодательство, даже если называют себя словом «правозащитник».

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Комментарии
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СЕРГЕЙ
Удавить суку
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11 час.
Горыныч
Суд, зная
Ответить
7 час.
Горыныч
что эта сука будет продолжать свои преступные действия, практически отпустил преступницу на волю. Судью лишить мантии и саму посадить.
Ответить
7 час.

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