Трамп назвал стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне актом антисемитизма

И что? Евреи города уничтожат по смехотворным причинам! Преступники есть в любой стране мирано никто же страну как евреи не утюжат!

Eduard

Я не за преступников,я о том,что кое где престуны сами государства.Как Ихраиль,ЕС,США и некоторые другие! Они по уши в кровино пытаются утверждать ,что они Закону служат.Так заврались,что уверовали в чушь! Где-то в Заветах Моисея сказано:"Напади на соседа"?