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Трамп назвал стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне актом антисемитизма

Трамп назвал стрельбу у еврейского музея в Вашингтоне актом антисемитизма

Стрельба рядом со Столичным еврейским музеем в Вашингтоне, ставшая причиной гибели двух сотрудников израильского посольства, - это проявление антисемитизма, считает глава Белого дома Дональд Трамп.

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Комментарии
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Eduard
И что? Евреи города уничтожат по смехотворным причинам! Преступники есть в любой стране мирано никто же страну как евреи не утюжат!
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15 час.
Eduard
Живут евреи на земле арабовтоесть они оккупанты!
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15 час.
Eduard
Я не за преступников,я о том,что кое где престуны сами государства.Как Ихраиль,ЕС,США и некоторые другие! Они по уши в кровино пытаются утверждать ,что они Закону служат.Так заврались,что уверовали в чушь! Где-то в Заветах Моисея сказано:&quot;Напади на соседа&quot;?
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15 час.
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