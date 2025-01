Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери Сергей Максимихин поздравляет жителей Верхневолжья с наступившим Новым годом! The post Начальник Госавтоинспекции Твери Сергей Максимихин поздравляет жителей региона с Новым годом first appeared on Tverlife.