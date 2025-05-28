Вооруженные силы Украины (ВСУ) остаются без ЗРК Patriot, ВС РФ ежедневно уничтожают технику, предоставленную американцами киевскому режиму, поэтому украинская армия в растерянности – спасать дворец политика Владимира Зеленского или все-таки объекты военно-промышленного комплекса, пишет Corriere della Sera со ссылкой на аналитика Эмиля Кастехельми.
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