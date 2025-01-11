Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие "гоп" по поводу "конца истории" и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.
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