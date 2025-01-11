Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 311 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Танковые колоны в близи России,у Аляски-ясно,а причём тут Калининград,Кёненсберг-это наша территория.Вы так и останет..."Ничего не остане...
  • Владимир Алтайцев
    Автор, не  обо..сь  от умиления  перед подонком  и врагом  России ТрампомУкраина — это мел...
  • Владимир Алтайцев
    Да, пора  заканчивать с нацистами.Доклады Белоусова...

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку

Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие "гоп" по поводу "конца истории" и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Автор, не  обо..сь  от умиления  перед подонком  и врагом  России Трампом
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх