ЦБ задумал реформу МФО: граждане не смогут взять несколько займов сразу

ЦБ намерен реформировать рынок микрофинансовых организаций (МФО), узнали «Ведомости». Регулятор предлагает разделить их на три категории: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и классические МФО.
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