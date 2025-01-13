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Царьград

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Шведский королевский гвардеец случайно проткнул себе голову штыком

Шведский королевский гвардеец случайно проткнул себе голову штыком

Штык и мозг в голове солдата не встретились.Шведское издание Aftonbladet сообщает об инциденте, произошедшем с одним из гвардейцев, несущим службу по охране королевского дворца в Стокгольме.

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