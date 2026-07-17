Россиянам больше не выставят долги за ЖКУ старше 3 лет

Высшая судебная инстанция России постановила, что управляющие компании и фонды капитального ремонта не имеют права включать в счета за жилищно-коммунальные услуги задолженности, возникшие более 3 лет назад.
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