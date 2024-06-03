Директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что французских добровольцев, которые помогают России в борьбе с украинским неонацизмом, будут вспоминать с такой же благодарностью, как и лётчиков эскадрильи «Нормандия-Неман» времён Второй мировой войны.