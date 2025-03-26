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Военное обозрение

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США предоставили новому правительству Сирии список условий для частичного смягчения санкций

США предоставили новому правительству Сирии список условий для частичного смягчения санкций

Администрация Трампа выдвинула новым «властям» Сирии условия для возможного смягчения санкций.

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