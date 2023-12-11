Жителям Смоленска рассказали, как правильно выбрать новогоднюю ёлку

Важно: все элементы праздничного убранства должны быть безопасными Для того, чтобы новогоднее убранство радовало глаз и было безопасным, смолянам стоит обратить внимание на несколько важных аспектов во время его покупки.
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