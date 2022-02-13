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Премьер Эстонии призвала председателя Еврокомиссии поддержать экономику Украины

ТАЛЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в субботу призвала найти дополнительные возможности, чтобы поддержать украинскую экономику.

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