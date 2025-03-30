Западные СМИ: Конец игры для Зеленского?

Зеленский снова появился на обложке самого популярного американского журнала Time, который несколько раз помещал портрет украинского просроченного президента на свои обложки.
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