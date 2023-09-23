Виктория Яценко, рассказала как собирается на Неделю Моды

Основательница маркетингового агентства раскрыла два секрета, как выглядеть на «все сто». Вика Яценко личный архив Вика Яценко личный архивНам показалось, что идеальным выбором для недели моды станут российские бренды Masterpeace и VASSA&Co.
Основательница маркетингового агентства раскрыла два секрета, как выглядеть на «все сто». Вика Яценко личный архив Вика Яценко личный архивНам показалось, что идеальным выбором для недели моды станут российские бренды Masterpeace и VASSA&Co.
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