Байден прервал поездку в Огайо из-за «происходящего в Европе»

Президент США Джо Байден прервал поездку в штат Огайо. В ходе выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн он заявил, что вынужден срочно уехать, поскольку его помощники обеспокоены надвигающейся на Вашингтон непогодой.