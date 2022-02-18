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Байден прервал поездку в Огайо из-за «происходящего в Европе»

Президент США Джо Байден прервал поездку в штат Огайо. В ходе выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн он заявил, что вынужден срочно уехать, поскольку его помощники обеспокоены надвигающейся на Вашингтон непогодой.

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