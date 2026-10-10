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Пятый канал

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Сотни поляков вышли на митинг после нападения украинца на монастырь

Сотни поляков вышли на митинг после нападения украинца на монастырь

Сотни жителей польского города Ярослава собрались на митинг после нападения украинца на местное аббатство, в результате которого погиб священник.

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