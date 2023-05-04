Контрнаступление Украины уничтожит остатки ВСУ

Репортер Financial Times Кристофер Миллер, рассказывая о подготовке Вооруженных сил Украины к «решающему для Киева» наступлению, отметил: Украина потеряла бóльшую часть опытных солдат, которыми были укомплектованы самые боеспособные подразделения.
Репортер Financial Times Кристофер Миллер, рассказывая о подготовке Вооруженных сил Украины к «решающему для Киева» наступлению, отметил: Украина потеряла бóльшую часть опытных солдат, которыми были укомплектованы самые боеспособные подразделения.
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